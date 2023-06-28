ABD'den Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı! 500 milyon dolarlık mühimmat gönderilecek

Ukrayna’da savaşın finansörü ABD, Kiev’e 500 milyon dolarlık yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapacak.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya yaklaşık 50 adet “Bradley” ve “Stryker” model zırhlı aracı gönderileceği duyurdu.

Bunların yanı sıra Kiev’e, Patriot hava savunma sistemleri, Himars topçu sistemleri için mühimmat ve mayın temizleme ekipmanı da sevk edilecek.

Pentangon’un açıklamasında, sevkiyatın “Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını püskürtmesine yardımcı olacak gerekli teçhizatı temin ekmek amacıyla yapıldığı” kaydedildi.

Pentagon, mayıs ayında Ukrayna’ya top ve hava savunma sistemleri mühimmatı tedarik etmek üzere 1,2 milyar dolarlık destek paketi açıklamıştı.