AB'de evlilik dışı çocuk zirve yaptı! İşte evlilik dışı çocukların en çok olduğu ülkeler

1960'lardan önce, çoğu Avrupa ülkesinde evlilik dışı doğumlar toplamın %5'inden azını oluşturuyordu. Şimdi, Fransa'da ve diğer 10 Avrupa ülkesinde doğan çocukların yarısından fazlasının evli olmayan ebeveynleri var.

1960'LAR VE 1970'LERDEKİ SOSYAL DEĞİŞİMLER

1938'de Birleşik Krallık'taki çocukların sadece %4,1'i evli olmayan annelerden dünyaya geldi. 1950'de Almanya'da bu rakam %2,4'tü. Bununla birlikte, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ve özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki bireyler için daha fazla sosyal ve ekonomik özerkliğe yol açan sosyal değişimlerden bu yana, bu rakam Avrupa genelinde yükselmeye devam etti. Evlilik dışı doğan çocuklar kuzeyi ve batısında olmak üzere önemli sayıda Avrupa ülkesinde çoğunlukta.

EN YÜKSEK ORAN İZLANDA’DA

En yüksek yüzde, her 10 çocuktan yaklaşık 7'sinin %69,4 evlilik dışı doğduğu İzlanda'da. İkincisi, 10 doğumdan 6'sından fazlasıyla %62,2 oranla evlilik dışı doğum yapan Fransa. Bulgaristan ise % 59,6 ile üçüncü sırada.

Evlilik içi doğumların sayıca evlilik dışı doğumlardan fazla olduğu diğer sekiz ülkeden altısı yine Avrupa'nın kuzeyinde veya batısında yer alıyor. Norveç %58,5, Portekiz %57,9, İsveç %55,2, Danimarka %54,7, Hollanda %53,5 ve Belçika %52,4. Rakamlar Çek Cumhuriyeti'nde %48,5, Birleşik Krallık'ta %48,2, Finlandiya'da %47,7 ve İspanya'da %47,6 yüksek kırklarda ve Avusturya'da %41,2 ve Slovakya'da %41,0.

EN DÜŞÜK ORAN %27,7 İLE İSVİÇRE VE %24,1 LÜKSEMBURG

Kıtanın en zengin ülkelerinden ikisi, %27,7 ile İsviçre ve %24,1 Lüksemburg, Batı Avrupa'nın evlilik dışı doğan çocuk oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Eski Doğu Bloku ülkelerinin çoğu düşük rakamlara sahip. Polonya'da %26,4, Kuzey Makedonya %13,0.

DÜNYA GENELİNDE ÇOCUKLARIN %15'İ EVLİLİK DIŞI DOĞUYOR

BM Nüfus Birimi eski direktörü Joseph Chamie'ye göre, bir önceki yıl dünya çapındaki 140 milyon doğumun yaklaşık %15'i yani 21 milyonu evlilik dışı gerçekleşti. Oran dünya çapında büyük farklılıklar gösteriyordu. Çin, Hindistan ve geleneksel olarak Müslüman olan birçok ülkede doğumların %1'den azı evlilik dışı gerçekleşti. Bununla birlikte, Brezilya, Meksika ve Kolombiya da dahil olmak üzere Latin Amerika'nın çoğunda, çocukların %60'ından fazlası evlilik dışı doğdu.