Türkiye’de boşanma oranı son 20 yılda yüzde 47 arttı! İşte en çok boşanma sebebi

TÜİK’in verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’de 487 bin 270 çift evlendi. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalış gösterdi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise binde 5,84 olarak gerçekleşti. Evlenen çiftlerin ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 27,9, kadınlarda ise 25,1 oldu.

BOŞANAN ÇİFTLERİN ORTALAMASI İLK EVLENME YAŞI İSE ERKEKLERDE 32,7, KADINLARDA İSE 29,8 OLDU

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2020 yılında 135 bin 22 oldu. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalış gösterdi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise binde 1,62 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin ortalaması ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 32,7, kadınlarda ise 29,8 oldu.

Boşanan çiftlerin boşanma nedenleri arasında geçim sıkıntısı da yer alıyor. Türkiye’de boşanmaların yüzde 9,8’i evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama nedeniyle gerçekleşiyor. Ayrıca, boşanmaların yüzde 14,1’i harcamaların önceliklendirilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle oluyor. Bu veriler, Türkiye’de boşanmaların önemli bir kısmının ekonomik zorluklarla ilişkili olduğunu gösteriyor.

BOŞANMALARIN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ YAŞ GRUBU

Boşanmaların en çok görüldüğü yaş grubu ise hem erkeklerde hem de kadınlarda 30-34 yaş grubu oldu. Bu yaş grubunda boşanan erkeklerin oranı yüzde 21,7, boşanan kadınların oranı ise yüzde 23,3 olarak belirlendi. Boşanmaların en az görüldüğü yaş grubu ise hem erkeklerde hem de kadınlarda 65 ve üzeri yaş grubu oldu. Bu yaş grubunda boşanan erkeklerin oranı yüzde 0,4, boşanan kadınların oranı ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Boşanmaların nedenleri arasında ise en çok sorumsuz ve ilgisiz davranma öne çıktı. Boşanan çiftlerin yüzde 32’si bu nedeni gösterirken, bunu yüzde 18 ile aldatma ve güven sarsıcı davranışlar izledi. Boşanan çiftlerin yüzde 14’ü ise anlaşamama nedeniyle ayrıldıklarını belirtti.

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de son 20 yılda evlenme ve boşanma istatistikleri şöyle değişti:

EVLENEN ÇİFTLERİN SAYISI:2000: 600 BİN 982

• 2010: 602 bin 982

• 2019: 542 bin 314

• 2020: 487 bin 270

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI:2000: 91 BİN 651

• 2010: 118 bin 568

• 2019:156 bin587

• 2020:135bin22



