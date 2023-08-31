ABD'li büyükelçi de Fukuşima'nın suyunun tahliye edildiği denizden deniz ürünü yedi

Japonya, Fukuşima'daki radyasyonlu suyu denize boşaltıyor. Japonya Başbakanı ve bazı bakanlar, Japon denizine boşaltılan suyun zararlı olmadığını göstermek için deniz ürünü yemişti. Aynı hareket ABD Büyükelçisi'nden de geldi. Büyükelçi, Japon Denizi'nden tutulduğu söylenen deniz ürünlerini yedi.

ABD'li büyükelçi de Fukuşima'nın suyunun tahliye edildiği denizden deniz ürünü yedi
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Japonya, Fukuşima'daki radyasyonlu suyu denize boşaltmakla kalmadı, deniz ürünlerinin tüketiminin azalmaması için de çalışmalara başladı.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta, Japonya'nın tahliye kararına desteğini göstermek için bölgeye gelip deniz ürünü tüketeceğini ifade eden Büyükelçi Emanuel, Fukuşima'da deniz ürünü tüketirken görüntülendi.

Emanuel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, oradaki faaliyetlerin güvenilirliği konusunda hiçbir çekincesinin olmadığını belirterek, Çin'in, tahliyenin başlaması nedeniyle tüm Japon deniz ürünlerine ithalat yasağı getirme kararının "siyasi" olduğunu iddia etti.

ABD'li büyükelçi de Fukuşima'nın suyunun tahliye edildiği denizden deniz ürünü yedi - Resim : 1

BAŞBAKAN VE BAKANLAR DA DENİZ ÜRÜNÜ YEDİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve bazı bakanlar da dün, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketmişti.

Japonya, 24 Ağustos'ta radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı.

Deniz mahsulü tüketti! Nükleer atık dökülen denizden gelen ürünleri yedilerDeniz mahsulü tüketti! Nükleer atık dökülen denizden gelen ürünleri yedilerDünya

NE OLMUŞTU?

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

ABD'li büyükelçi de Fukuşima'nın suyunun tahliye edildiği denizden deniz ürünü yedi - Resim : 3

ÇERNOBİL'DEN SONRA AYNISI TÜRKİYE'DE DE YAŞANMIŞTI

Çernobil faciasının yaşandığı yıllarda, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında özellikle çayın radyasyona maruz kaldığı belirtilmişti. 26 Nisan 1986’da yaşanan facianın ardından özellikle dönemin bakanı Cahit Aral'ın kameralar karşısında çay içmesi gündem olmuştu. Fukuşima'da bakanların ve en son ABD Büyükelçisi'nin hareketi Cahit Aral'ın çay içmesine benzetildi. O dönem Karadeniz'de kanser vakalarının artması sonrası Cahit Aral'ın çay içmesi daha çok eleştirilmişti. 

Kaynak: TRT Haber

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