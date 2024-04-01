ABD'li yetkiliden skandal açıklama! Gazze'ye "atom bombası" önerisi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, İsrail'in Gazze'yi "Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalaması gerektiği" sözlerinin arkasında durduğunu açıkladı. Walberg, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, "ABD'nin müttefiklerinin arkasında durduğunu" belirtti.

ABD'li yetkiliden skandal açıklama! Gazze'ye "atom bombası" önerisi
ABD'li yetkiliden skandal açıklama! Gazze'ye "atom bombası" önerisi
Editör: Uğur Çam

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, yaptığı bir açıklamada İsrail ve Ukrayna'nın ABD askerlerini tehlikeye atmadan hızla savaşlarını bitirmesi gerektiğini ifade ederken skandal sözlere imza atmıştı. Walberg, açıklamasında 2. Dünya Savaşı'nda, ABD'nin "Hiroşima ve Nagazaki" örneğini vererek atom bombası imasında bulunmuştu. Walberg, dün katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Gazze hakkında tepki çeken sözlerine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Soğuk Savaş döneminde büyümüş bir çocuk olarak nükleer silahların kullanılmasının "savunacağı son şey" olduğunu belirten Walberg, "Kısaltılmış bir klipte hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın ABD askerlerini tehlikeye atmadan savaşlarını mümkün olduğunca hızlı şekilde kazanmaları gerektiğini ifade etmek için metafor kullandım." ifadesini kullandı.

Walberg, Gazze'nin "Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğine" dair ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, "Ancak bu inançlarımın arkasındayım ve müttefiklerimizin yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

WALBERG'İN SKANDAL SÖZLERİ

Temsilciler Meclisi Üyesi Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

Walberg, ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için "bir kuruş bile harcamaması" gerektiğini söylemişti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya'daki iki kente atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, "Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli." demişti.

İşgalci İsrail Aksa Şehitleri Hastanesi bölgesine saldırdıİşgalci İsrail Aksa Şehitleri Hastanesi bölgesine saldırdıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # israil # gazze # filistin # Ukrayna
Çok Okunanlar
Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde
Seçimlere katılım son 15 yılın en düşük seviyesinde
Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması
Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması
Emekli bayram ikramiyeleri yarın yatıyor!
Emekli bayram ikramiyeleri yarın yatıyor!
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı!
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı!
Öne Çıkanlar Seçim bitti şimdi ekonomi zamanı │Akşam Raporu | Serpin Alparslan Seçim bitti şimdi ekonomi zamanı │Akşam Raporu | Serpin Alparslan Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?