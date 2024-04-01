ABD'li yetkiliden skandal açıklama! Gazze'ye "atom bombası" önerisi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, yaptığı bir açıklamada İsrail ve Ukrayna'nın ABD askerlerini tehlikeye atmadan hızla savaşlarını bitirmesi gerektiğini ifade ederken skandal sözlere imza atmıştı. Walberg, açıklamasında 2. Dünya Savaşı'nda, ABD'nin "Hiroşima ve Nagazaki" örneğini vererek atom bombası imasında bulunmuştu. Walberg, dün katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Gazze hakkında tepki çeken sözlerine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Soğuk Savaş döneminde büyümüş bir çocuk olarak nükleer silahların kullanılmasının "savunacağı son şey" olduğunu belirten Walberg, "Kısaltılmış bir klipte hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın ABD askerlerini tehlikeye atmadan savaşlarını mümkün olduğunca hızlı şekilde kazanmaları gerektiğini ifade etmek için metafor kullandım." ifadesini kullandı.

Walberg, Gazze'nin "Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğine" dair ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, "Ancak bu inançlarımın arkasındayım ve müttefiklerimizin yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

WALBERG'İN SKANDAL SÖZLERİ

Temsilciler Meclisi Üyesi Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

Walberg, ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için "bir kuruş bile harcamaması" gerektiğini söylemişti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya'daki iki kente atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, "Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli." demişti.