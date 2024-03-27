ABD’lilerin yüzde 55’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı

Araştırma şirketi Gallup, ABD'lilere 1-20 Mart tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişki görüşlerini sordu.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 55'i İsrail'in saldırılarını onaylamazken, yüzde 36'lık bir kısım saldırılara destek verdiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 9'u fikir belirtmedi.

Ankete katılan Demokratların yalnızca yüzde 18'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını onaylarken, yüzde 75'i ise buna karşı çıktı. Cumhuriyetçilerin yüzde 64'ü ise İsrail'in saldırılarını destekledi.

ABD'li yetişkinlerin yüzde 74'ü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin haberleri "yakından" takip ettiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 27'si, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu politikasını onaylamadığını ifade etti.

KASIM'DAN BU YANA ABD'LİLERN TUTUMU DEĞİŞTİ

Gallup'un Kasım 2023'te yaptığı ankette, ABD'lilerin yüzde 50'si İsrail'in saldırılarına destek verirken, yüzde 45'lik bir dilim saldırıları onaylamadı.

Cumhuriyetçilerin yüzde 71'i saldırıları onaylarken, Demokrat katılımcıların yüzde 63'ü İsrail'in Gazze'ye saldırılarını doğru bulmadığını beyan etti.