Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
- Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uHpzqV7XpK