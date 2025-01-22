ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu! Marco Rubio görevine başladı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin ederek resmen görevine başladı. Trump'ın başkan olmasının ardından ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da belli oldu.

Donald Trump'ın aday gösterdiği Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanlığı, Senatoda 99-0 şeklinde biten oylamayla onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı onaylanan Marco Rubio için yemin töreni düzenlendi. Rubio, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in huzurunda gerçekleştirilen törende yemin ederek ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı personeliyle bugün bir araya gelecek olan Rubio'nun, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıklarla ilgili diplomasi trafiğine hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

MARCO RUBIO'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Yemin töreninin ardından bakanlığa geçen Marco Rubio, burada Dışişleri Bakanı olarak ilk kez bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Marco Rubio, burada yaptığı selamlama konuşmasında, "Seçmenler ulusumuzun gidişatına karar verdiler ve dış politika söz konusu olduğunda Donald Trump'ı çok açık bir misyonla başkanımız seçtiler. Bu misyon dış politikamızın tek bir şeye odaklanmasını sağlamaktır, o da ulusal çıkarlarımızın muhafaza edilmesidir. Bizim işimiz, ABD'nin ulusal çıkarlarını ilerleten bir dış politikaya sahip olmamızdır." şeklinde konuştu.

Dış politikada her zaman iyi ile kötü durumlar arasında seçim yapmak durumunda olmayacaklarını, bazen iki kötü olay arasında daha az kötü olanı seçecek öngörüyü göstermeleri gerektiğini kaydeden Rubio, Amerikan ulusal çıkarlarıyla uyumlu olan ülkelerle yakın bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

"ABD'nin dünyada barışı sürdürürken güçlü olmak" şeklinde özetlenebilecek bir dış politikaya sahip olduğunu anlatan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu politikanın kendilerinin ana misyonu olduğunu belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde ABD Dışişleri Bakanlığının Amerikan dış politikasının merkezinde olacağını ve en zor zamanlarda en zor kararları alacaklarını kaydeden Rubio, en kritik anlarda Trump'a en iyi seçenekleri sunacaklarını söyledi.

Eski Florida Senatörü Marco Rubio, uzun süre Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev yapmıştı.