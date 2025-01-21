Trump Biden dönemi için 'ihanet' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın 'Rusya ile yeniden temas kurma' niyetinden memnun. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Trump’ın göreve gelmesini “Liberal demokrasiye karşı isyan yeni bir aşamaya girmiştir” sözleriyle değerlendirdi.

Donald Trump, neoliberal yönetime lanet okudu.



47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Trump, Joe Biden dönemini de bir “ihanet” olarak nitelendirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump’ın ikinci başkanlığı dönemini için kutlama mesajı yayınladı.



Rusya Lideri, Donald Trump'ın 'Rusya ile yeniden temas kurma' niyetini memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş Başkanını göreve gelmesinden dolayı kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump’ı kutlayan isimlerden biri oldu. Orban kutlama mesajında “Brüksel’i işgal etme sırası bizde” şeklinde konuştu.



Viktor Orban, Trump’ın göreve gelir gelmez imzaladığı kararnamalerin sadece Amerika Birleşik Devletleri’ni değil, tüm dünyayı dönüştüreceğini söyledi. Orban, “Liberal demokrasiye karşı isyan yeni bir aşamaya girmiştir” dedi.

Çin ise ABD Devlet Başkanı yemin törenine şu ana kadarki en üst düzey katılımı gösterdi Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng (HAN ZENG), Trump’ın yemin töreninde hazır bulundu.