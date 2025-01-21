Canan Karatay 'Karatay Diyeti' için hakim karşısında

Savunmasında suçlamaları reddeden Karatay, hastasını 2016 yılında muayene ettiğini ve 3-4 yıl boyunca düzenli takip ettiğini söyledi. Karatay, şunları kaydetti:

"Muayene sırasında ve sonrasında hasta çok iyiydi. Bana teşekkür ederek ayrıldı. 2020 yılından sonra bu hastayla hiç görüşmedim. Ancak şimdi, dört yıldır görmediğim bir hasta yüzünden suçlanıyorum. Hasta, şeker hastasıydı ve tansiyon değerleri yüksekti. Ayrıca alkol ve sigara kullanıyordu. Diyabet için özel bir beslenme listesi önerdim ve Karatay diyeti uygulamasını tavsiye ettim. Tedavim sayesinde birçok değerinde düzelme yaşandı. Ölüm sebebinin kanamadan kaynaklandığını, televizyon haberlerinden öğrendim."

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karatay, Gandhi’nin ünlü "Tuz Yürüyüşü"ne atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Gandhi’yi hatırlattım. Onun tuz yürüyüşü, sömürgeye karşı bir direnişti. Ben de halkımın sağlıklı olması için bir 'tuz yürüyüşü'ne başladım. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 84 minerali içeren doğal tuzlar beyin sağlığı için hayati önem taşıyor. 82 yaşındayım, 64 yıldır hekimim. Genç hekimler ve hakimler benim yaşadıklarımı bilemez."

2016 yılında tedavi ettiği bir hastanın ölümünden sorumlu tutulduğu iddialarıyla karşı karşıya kalan Karatay, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Mahkeme sürecinin devam ettiği bildirildi.