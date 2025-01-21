Dayısı tarafından tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile kaldığı ortaya çıktı

Elazığ'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan erkek, tutuklandı. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan çocuk ise korumaya alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dayısı tarafından tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile kaldığı ortaya çıktı
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Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı. M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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