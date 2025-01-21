Bolu'da can kaybı sayısı arttı: Bakan açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini, 51 kişinin ise yaralı olduğunu açıkladı. Yangının ardından bölgeye giden bakanlar, olay yerinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları:

“Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Yangında 66 canımızı kaybettik, 51 yaralımız var. Çok üzgünüz. Yangın tamamen söndürüldü, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu tarifi imkansız acıyı paylaşmak istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ve 5 savcı şu anda sahada çalışıyor. Yangının sebebi, varsa ihmaller ve sorumlular, Türk milleti adına mahkemelerde ortaya çıkarılacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığı olarak idari soruşturma başlattık. Müfettişlerimiz olayın tüm yönlerini inceleyecek.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun Açıklamaları:

“Acımız çok büyük. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızdan biri ağır olmak üzere 51 kişi tedavi altında. 17 yaralı taburcu edildi, diğer yaralılarımızın tedavisi sürüyor. Durumları genel olarak iyi.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Açıklamaları:

“Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, ruhsatları ve yangın yeterlilik belgeleri incelenmiş. İtfaiye tarafından verilen yangın yeterlilik belgesi mevcut. O dönem yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Soruşturma süreci devam ediyor.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Açıklamaları:

“Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konuyla ilgili olarak başmüfettiş görevlendirdik, teftişler en kısa sürede başlayacak.”