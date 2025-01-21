Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ölü sayısı daha fazla Vali Bey açıklamalı

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel, gece saatlerinde çıkan yangınla büyük bir faciaya sahne oldu. Sömestr tatili nedeniyle 234 kişinin konakladığı otelde, saat 03:30 sıralarında başlayan yangın hızla yayıldı.

Son resmi açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi sürerken, itfaiye ekiplerinin yangın sonrası arama ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

'RUHSAT BİZDEN ALINMADIĞI İÇİN ÖLÜ SAYISINI BİLMİYORUZ'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangınla ilgili açıklamalarında, otelin ruhsatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini ve belediyenin bu konuda herhangi bir yetkisi olmadığını söyledi. Özcan, otelde yangın merdiveni olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, 'Ruhsatı bizden almadıkları için bu konuda bilgimiz yok,' dedi.

'ÖLÜ SAYISI DAHA FAZLA'

Özcan, ölü sayısının resmi açıklamalara göre daha fazla olabileceğini belirtti. 'Ölü sayısı daha fazla, ancak resmi açıklamayı Vali Bey yapmalı. Maalesef uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz. Bu konuda Valilik açıklamasına bakmak daha isabetli olacaktır,' ifadelerini kullandı. Özcan, otelde 234 kişinin konakladığını, personel sayısının da belirlenmeye çalışıldığını söyledi. İtfaiyenin verdiği ilk bilgiye göre, yangının restoranın mutfak kısmında başladığı düşünülüyor.

OTELDE CAN PAZARI

Yangının 4. kattaki restoran bölümünde başladığı ve hızla diğer katlara yayıldığı bildirildi. Misafirler büyük bir panik içinde tahliye edilmeye çalışılırken, bazı misafirlerin alevlerden kaçabilmek için camlardan atladığı öğrenildi. Bolu Valiliği, yangına çevre illerden gelen destekle birlikte toplamda 85 araç ve 231 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi.

BAKANLAR YANGIN BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

Yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olay yerine hareket etti.