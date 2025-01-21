Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var

Sivas'ın Yıldız Dağı'nda bulunan bir otelde, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var
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Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı olan kişi, ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan şahısların isimleri N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olarak öğrenildi.

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