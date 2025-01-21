Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var

Sivas'ın Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı olan kişi, ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan şahısların isimleri N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olarak öğrenildi.