Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma çerçevesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de "ihaleye fesat karıştırma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmıştı. Özer’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesi, kamuoyuyla paylaşıldı.

Özer, hakkında yapılan suçlamaları reddederek, belediye başkanı sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını ifade etti. “Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur,” diyen Özer, ihalelerdeki kararları başka kişilerin aldığını savundu. İfadesinde, ihalelere dair hiçbir yazılı ya da sözlü talimatının olmadığını belirten Özer, ihalelere giren firmaları ve yüklenici firmayı daha önce hiç duymadığını da vurguladı.

Özer, ihale sürecindeki katkılarından bahsederken, “Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti, yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini söyledim,” diyerek, sürecin içeriğiyle ilgili kendi pozisyonunu net bir şekilde açıkladı.

Özer, Esenyurt’ta temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için, "kamu yararı gereği" pazarlık usulü bir ihale yapıldığını belirtti. Belediye başkanı olarak, temizlik ve hijyen sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi. "Esenyurt’un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı. Bu sorunları ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim," diyen Özer, "Temizyurt Esenyurt" isimli bir kampanya başlattığını ve bu kampanyanın tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri ve kaymakamlık tarafından desteklendiğini aktardı.

Ahmet Özer, aynı zamanda Esenyurt Belediyesi’nde bazı atamaları kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve İbrahim Halil Çalış isimli kişilerin, ilgili birimlerde çalışmaya başlaması için kendisi tarafından atandığını ifade etti. Özer, bu kişilerin atamaları ile ilgili başka bir bağlamda konuşmadı ancak, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir suçluluk hissetmediğini belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında toplamda 23 şüpheli tutuklandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş da soruşturmada yer alan isimler arasında bulunuyor. Bu soruşturma, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihalelerin kendi firmalarına verilmesi amacıyla organize edilmiş çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmiş durumda.

Soruşturma devam ederken, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi, suçlamaların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutuyor. Özer’in kendisini temize çıkarmaya çalıştığı ifadesi, şüphelilerin suçlamaları nasıl reddettiğini de ortaya koyuyor. Diğer şüphelilerin yakalanması ve ihalelere ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.