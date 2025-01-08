Acil durum ilan edildi: 30 bin kişi tahliye ediliyor

Los Angeles kentinde saatte 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgarların etkisiyle 10.30’da başlayan orman yangını, kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangının en yoğun olduğu bölge, Pacific Palisades oldu ve burada yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu. Yetkililer, yangın nedeniyle kentte büyük bir tahliye operasyonu başlatarak, yaklaşık 30 bin kişiyi bölgeden tahliye etti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

California Valisi Gavin Newsom, yangının etkilerini sınırlamak için Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Bölgedeki yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kaldı ve 13 bin konut ile iş yeri yangın tehlikesi altında. Yangın nedeniyle, bölgedeki birçok okul eğitime ara verdi. Elektrik kesintileri metro hatlarında da aksaklıklara yol açtı.

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, yangın sebebiyle yaralananlar olduğunu ve yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN FEDERAL YARDIM HAZIRLIĞI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Los Angeles’ta süregeldiği bildirilen orman yangınları ile mücadeleye destek vermek amacıyla yerel yetkililerle düzenli temas halinde olduğu ifade edildi. Biden, yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için federal yardımların hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de açıklamalarda bulunarak, yangınla mücadelede ortaya çıkan masrafların karşılanabilmesi için federal kaynak sağlamayı taahhüt etti.