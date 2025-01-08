Erzurum'da korkunç yangın: 1 ölü
Erzurum’un Palandöken ilçesinde, Kümbet Mahallesi’nde bir evde çıkan yangında 61 yaşındaki M.T. hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yayınlanma:
Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı kırsal Kümbet Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler, M.T.'nin (61) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı