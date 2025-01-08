Erzurum'da korkunç yangın: 1 ölü

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı kırsal Kümbet Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler, M.T.'nin (61) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.