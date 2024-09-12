Adalet Bakanı: "İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı"

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Adalet Bakanı: "İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı"
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanışında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in katlettiği Ayşenur'un hakkının savunulmaya devam edileceğinin altını çizen Bakan Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi’nin kanı yerde kalmayacak” dedi.

Bakan Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vatandaşımızın İsrail’in terör saldırısıyla şehit olmasına sessiz kalamazdık" dedi.

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