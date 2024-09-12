'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili olay yerinden bildiren TV100 muhabiri Canan Altıntaş, gördüğü şeyleri paylaşmanın soruşturmayı etkileyebileceğini belirtmişti. Günler sonra Altıntaş, Narin'in köyünde yaşadıklarını anlattı.

Mert Sagit Mert Sagit
'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan dönerken kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 günlük arama çalışmaları sonucunda evine bir kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde, bir çuval içinde ve üzerine taşlar yerleştirilmiş halde bulundu.

'BİR ŞEY GÖRDÜM AMA SÖYLEYEMEM'

TV100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin’in cesedine ulaşılmadan bir gün önce bölgedeydi ve yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Kendi çocuğu olduğunu belirterek, "Bir saat bile çocuğuma ulaşamasam nasıl endişeleneceğimi biliyorum. Narin sesini duyurmak istedi mi bilmiyorum. Güzel haber vermeyi umut ediyordum ama cesedine ulaşıldığını duyduğumda şok oldum. Dün onun yaşamadığını hissettim. Bir şey gördüm, ama soruşturma kapsamında bunu açıklayamam. Köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum, ancak bu bilgiyi paylaşmak soruşturmaya zarar verir" şeklinde konuştu.

NARİN İÇİN 'BİRKAÇ KADIN YASİN OKUYORDU'

Diyarbakır’dan canlı yayına bağlanan Altıntaş, Narin’in bulunmasından bir gün önce kapı önünde birkaç kadının Yasin okuduğunu gördüğünü belirtti. Yasin’in bölgede ölenler için okunduğunu ifade eden Altıntaş, gördüklerini bu şekilde dile getirdi.

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