Akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı

Nijerya'nın Jigawa'daki büyük bir yaşamı vardı. Akaryakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu 94 kişinin hayatını kaybederken, en az 50 kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı
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Yetkililer, ölü zamanların artabileceği endişelerden dolayı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, Kano-Hadeja kara yolunda ilerliyor akaryakıt tankerinde henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geliyor

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 50 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralılar kaldırılırken, ölülerin daha da artabileceği belirtiliyor.

Bölgeye bağlı polis ekipleri sevk edilirken, patlamanın soruşturması devam ediyor.

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