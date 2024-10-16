Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: Risk altındaki bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, özellikle Şanlıurfa'nın kuzeydoğu kesimleri, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzey bölgeleri, Ağrı ve Iğdır'da bu gece saatlerinde şiddetli yağışlar görülebilir.

Aynı şekilde, Doğu Karadeniz bölgesinde Giresun'un doğu tarafı, Trabzon'un batı alanları ile Rize ve Artvin'in sahil şeritlerinde de güçlü yağışlar olması öngörülüyor.