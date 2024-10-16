Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: Risk altındaki bölgeler

Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve Doğu Karadeniz çevresinde kuvvetli yağış beklentisi var.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: Risk altındaki bölgeler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, özellikle Şanlıurfa'nın kuzeydoğu kesimleri, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzey bölgeleri, Ağrı ve Iğdır'da bu gece saatlerinde şiddetli yağışlar görülebilir.

Aynı şekilde, Doğu Karadeniz bölgesinde Giresun'un doğu tarafı, Trabzon'un batı alanları ile Rize ve Artvin'in sahil şeritlerinde de güçlü yağışlar olması öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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