Akaryakıt tankeri patladı: En az 70 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti. Olayda onlarca kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akaryakıt tankeri patladı: En az 70 ölü
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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt yüklü bir tanker, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Tankerin devrilmesinin ardından çevre halkı, akaryakıt almak için tankere yaklaştığı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 70 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, patlama sonrası yaptığı açıklamada, olayın Dikko-Maje kara yolunda gerçekleştiğini belirtti. Tsukwam, itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Patlamanın etkisiyle bölgeye büyük bir hasar meydana gelirken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Patlamanın etkisiyle yaralı sayısının da çok fazla olduğu, bölgedeki hastanelere gelen yaralıların sayısının her geçen dakika arttığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde Ekim 2024'te benzer bir olayda, akaryakıt taşıyan bir tanker patlamış ve 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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