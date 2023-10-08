Aksa Tufanı Operasyonu 2. Gününde! Hamas İsrail Hedeflerine Bomba Yağdırdı
İsrail'e karşı başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu 2. gününde devam ediyor. Hamas, İsrail'e 150 roket atıldığını duyurdu. İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Elimizdeki İsraillerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla." dedi.
"Aksa Tufanı" operasyonu kapsamanda Gazze'den atılan roketlerin bir kısmı Tel Aviv şehrini vurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.
Fırlatılan roketlerin ardından yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.
İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, başlatılan "Aksa Tufanı "operasyonunun devam ettiğini söyledi.
İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" belirtti.
Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 250'ye yükseldiği bildirildi. Yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e çıktı.
İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nde bazı noktaları bombaladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.