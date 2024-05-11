Aliyev Ermenistan'a silah veren Fransa'yı net sözlerle uyardı

"Hem Ermenistan hem onların arkasında duran yalancı veriler veren yalancı daireler. Bizimle hesaplaşmasılar, pişman olacaklar." bu mesajını işgalden kurtalılan Şuşa'dan verdi. Ermenistan'a silah tedarik eden Fransa'yı uyardı.

"Daha çok Fransa. Ve onlar da bilmelidirler. Bizim irademizin kenarında bu bölgede hiçbir mesele hallolunası değil."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'daki ilk konut projesinin açılışına katıldı. Açılışın ardından gazetecilerle bir araya geldi. Fransa'nın Ermenistan'a verdiği silahları gündeme getirdi.

"Fransa Ermenistan'a öldürücü silahlar verir. O silahların kritik hatta çatmasını görsek onda bizden hiçkimse incinmesin. Herhalde herkes bilir biz ne kadar kadirik, ordumuz ne kadar kadir."

"Politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır" diyen Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın” ifadelerini kullandı.