Aliyev ve Paşinyan Bir Araya Gelecek! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi 5 Ekim'de Başlıyor

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü buluşması 5 Ekim'de İspanya'da yapılacak. Zirve'nin esas gündemi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesi olacak. Masa da ayrıca Kafkasya'daki gelişmeler ve Rusya Ukrayna Savaşı da bulunuyor.

Aliyev ve Paşinyan Bir Araya Gelecek! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi 5 Ekim'de Başlıyor
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Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kritik zirvesi yaklaşıyor. Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ilk kez bir araya gelecek.

Avrupa Siyasi Toluluğu Zirvesi 5 Ekim'de Toplanıyor

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü zirvesi 5 Ekim İspanya'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen zirvede Kafkasya'daki gelişmeler, Rusya - Ukrayna Savaşı gibi güncel konular masaya yatırılacak. Zirvenin en önemli gündemi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nicola Paşinyan görüşmesi olacak. İki lider, Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrasında ilk kez bir araya gelecek.

Zirve'de Tahıl Koridoru'nun Geleceği de Tartışılacak

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi. Öte yandan zirvede Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru'nun geleceği hakkında önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Avrupa Siyasi Topluluğu # Azerbaycan # Ermenistan # aliyev # Nikol Paşinyan
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