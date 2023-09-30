ABD'de Hükümet Kapanma Noktasında! ABD'nin Borcu 33 Trilyon Doları Aştı

ABD'de federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısı hâlâ yasalaşmadı. Bu da hükümetin kapanabileceği anlamına geliyor. Hükümetin kapanması, hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermesi anlamına geliyor.

ABD'de Zorunlu Olmayan Hizmetler Dışındaki Kamu Hizmetleri Durdurulabilir

Yani hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. Ancak bu kişiler kongreden bütçe geçinceye kadar maaşlarını alamıyor. ABD'de bu olay 47 yılda 21 kez yaşandı. En uzun kapanma Aralık 2018 ila Ocak 2019 tarihleri arasındaki 35 günlük kapanmaydı.

2023'te ABD'de Yüz Binlerce İşçi İş Bıraktı

ABD'yi ekonomik açıdan kırılgan hâle getiren tek etken bu da değil. 2023'te ABD'de yüz binlerce işçi iş bıraktı. Grevler ABD'de bir istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştı. Son olarak 14 Eylül'de Birleşik Otomobil İşçileri sendikası üyesi 12 binden fazla işçi General Motors, Ford ve Stellantis'e ait üç otomobil fabrikasında iş bıraktı. Birleşik Otomobil İşçileri sendikası 150 bin işçiyi temsil ediyor.

ABD'de Grev Dalgası Pek Çok Sektöre Sıçradı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Yazarlar Birliği'ndeki Hollywood senaristleri, Oyuncular Sendikası, Starbucks çalışanları, hemşireler, otel personeli ve pilotlar da dâhil olmak üzere farklı iş kollarında çalışanlar greve gitti. Bazı iş kollarında grevler devam ediyor. Farklı sektörlerdeki işçiler benzer taleplerinin karşılanması için mücadele etmeye devam ediyor. ABD'li işçiler, adil ücret, daha fazla güvenlik ve iş güvencesi istiyor.

ABD'nin Milli Borcu Rekor Kırdı

Öte yandan hükümetin kapanma sinyalleri verdiği, büyük işçi grevlerinin yaşandığı ABD'nin milli borcu rekor kırdı. Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin milli borcu 33 trilyon doları aştı. ABD Hükümeti ek bütçeyle açık kalsa dahi, hükümetin önünde 33 trilyon dolar tutarında dev bir borç ve grev dalgası bulunuyor.