Londra Tefecilerinden Tam Not! S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti
Sıcak para merkezlerinden hükümetin ekonomide izlediği yol haritasına olumlu mesajlar geliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.
Hükümetin ekonomide izlediği yol haritası Londralı tefecilerden ve sıcak para merkezlerinden geçer not almaya başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.
Batı Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti
Standard Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Görünümün "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Dünya Bankası Türkiye Ekonomisini Övdü
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların güven verdiğini söyleyerek karşılığında fon artışına gittiklerini ifade etmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım turuna çıkacak. Şimşek'in ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi