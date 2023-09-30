Şiddetli yağmurlar onlara yaradı! Şemsiye satışlarında rekor

Eskişehir’de son günlerde etkili olan yağışlar şemsiye satıcılarının işlerini hareketlendirirken, kış dönemi için şemsiye hazırlığı yapılmaya başlandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı kuvvetli sağanak yağmur uyarısının ardından kentte birkaç gündür serin ve yağışlı hava etkili oldu.

Şemsiye Satışlarında Rekor!

Sağanak yağışlar vatandaşların hayat akışını zorlaştırsa da şemsiye satıcılarının işlerinin hareketlenmesini sağladı. Eskişehirli şemsiyeci esnafı kış döneminin erken geldiğini belirterek, vatandaşların şemsiyeye taleplerinin arttığını söyledi.

“Şemsiye Stoklarımızı Hazırlıyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllardır esnaflık yapan Tamer Yetişkul, yağışların artmasıyla şemsiye stokları yapmaya başladıklarını dile getirdi. Şemsiye fiyatları hakkında da bilgi veren Yetişkul, “Kış bu sene erken geldi, yağmurlar başladı. Geçtiğimiz yıllara göre şemsiye satışları bu yıl artışta. Son günlerde çok şemsiye sattık. Şemsiye çeşitlerimiz de çok. Yağmur yağınca şemsiyeye talep yoğun oluyor. Bu sene bol yağmur bekliyoruz inşallah. Şemsiye stoklarımızı hazırlıyoruz. 12 koli çeşitli modelde şemsiyemizi aldık. Kadın, erkek ve çocuk için ayrı şemsiye satıyoruz. Bardak, şeffaf, baston, yarı otomatik, tam otomatik şeklinde şemsiyelerimiz var. Fiyatlar 95 ile 500 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.