Alman basını: Almanya Rus Oreşnik füzesine karşı savunmasız

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkenin Rus ‘Oreşnik’ füze sistemine karşı neredeyse tamamen savunmasız olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Alman basını: Almanya Rus Oreşnik füzesine karşı savunmasız
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Alman Bild gazetesi, Alman Dışişleri Bakanlığı'na ait bir iç belgeye atıfta verdiği haberinde, bakanlığın Almanya’nın Rus ‘Oreshnik’ orta menzilli hipersonik füze sistemine karşı neredeyse savunmasız olduğu uyarsında bulunduğunu belirtti.

Haberde, “Acı gerçek: Almanya ‘Oreşnik’ kullanılarak yapılacak bir saldırıya karşı neredeyse tamamen savunmasız” ifadesine yer verildi.

Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini ‘Oreşnik’ füzesiyle vurmasının ardından Alman Silahlı

Kuvvetleri'nin askeri uzmanlarına bu tür olası bir gelişmeye karşı hazırlık durumlarını analiz etmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Oreşnik füzelerinin uçuş hızı, manevra kabiliyeti ve ayrılabilir savaş başlıkları gibi özellikleri nedeniyle, Patriot sistemlerinin bunlara karşı koymaya elverişli olmadığı belirtilerek, Bundeswehr’in (Alman Silahlı Kuvvetleri) bu tür bir füzenin durdurulmasının ancak bir tesadüf sonucu mümkün olabileceğini itiraf ettiği vurgulandı.

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