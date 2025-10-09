Almanya’da 3 yılda vatandaşlık dönemi sona erdi! Yeni yasa Meclis’ten geçti

Almanya’da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan “hızlandırılmış vatandaşlık” hakkını kaldırdı.

Federal Meclis’te yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine 5 yıl ikamet şartıgetirildi. Böylece, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen hızlandırılmış vatandaşlık uygulaması sona erdi.

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri, yasa değişikliğine destek verdi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada, “Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır.” dedi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Sol Parti ve Yeşiller Partisinden milletvekilleri, yasanın entegrasyon çabalarına zarar verdiğini belirterek karara tepki gösterdi. Muhalefet, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin aşırı sağcı AfD’nin göçmen karşıtı propagandasına teslim olduğunu savundu.

Almanya’da önceki hükümet döneminde SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), vatandaşlık için gerekli ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olan göçmenlere ise 3 yılda vatandaşlık hakkı tanımıştı.