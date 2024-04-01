Almanya'da 44 numaralı forma artık yasak! İşte nedeni...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak. Ev sahibi ülkenin görücüye çıkan yeni formalarındaki yazı fontu tartışma yarattı.

Almanya Milli Takımı ilk kez EURO 2024'te giyeceği yeni iç saha ve deplasman formalarında kullanılan yazı fontunda 44 numarasının görüntü olarak Nazizm sembolünü (gamalı haç) çağrıştırdığı gerekçesiyle formalara basılması yasaklandı.

Turnuva kuralları gereği oyuncuların bu numarayı seçmesi zaten mümkün değildi ancak taraftarlar forma çıktığı andan sonra 44 numaralı formayı sipariş etme imkanına sahip oldu. Durumu fark eden Adidas, şimdilik isim yazdırma bölümünü devre dışı bıraktı.