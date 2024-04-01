Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kerem K. (37) idaresindeki otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Cebrail S. (19), Fatma (28) ve Gizem K. (5) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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