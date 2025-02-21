Almanya’da 6 eyalette toplu taşıma grevi başladı

Seçim öncesi dönemde toplu taşıma sektöründe yaşanan grev dalgası, Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde 53 bin toplu taşıma çalışanını kapsıyor. Grev nedeniyle otobüs, tramvay ve metro seferleri durdu, büyük şehirlerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Frankfurt, Wiesbaden ve Kassel'de sabah saatlerinden itibaren şehir içi ulaşımda büyük aksaklıklar meydana geldi. Hannover, Mainz, Stuttgart, Köln gibi şehirler de grevden en çok etkilenen yerler arasında yer aldı.

Sendika, hükümetle maaş artışı ve çalışma koşulları üzerinde müzakereler yürütüyordu. Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, sendika 24 saatlik uyarı grevi kararı aldı.