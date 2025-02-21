Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışmalar! Son 16 turu kura çekimi tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi! İşte nefes kesen eşleşmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun dev takımları, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak.
Turnuvanın formatı gereği grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar seri başı oldu. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa’nın seribaşı olarak yer aldığı kurada, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV ise diğer grupta yer aldı.
Kura çekimi sonrası oluşan son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Paris SG - Liverpool
Real Madrid - Atletico Madrid
Feyenoord - Inter
Dortmund - Lille
Club Brugge - Aston Villa
PSV Eindhoven - Arsenal
Bayern Münih - Bayer Leverkusen
Benfica - Barcelona
İlk maçlar 4-5 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart’ta oynanacak.