Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışmalar! Son 16 turu kura çekimi tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi! İşte nefes kesen eşleşmeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışmalar! Son 16 turu kura çekimi tamamlandı
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun dev takımları, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın formatı gereği grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar seri başı oldu. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa’nın seribaşı olarak yer aldığı kurada, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV ise diğer grupta yer aldı.

Kura çekimi sonrası oluşan son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Paris SG - Liverpool
Real Madrid - Atletico Madrid
Feyenoord - Inter
Dortmund - Lille
Club Brugge - Aston Villa
PSV Eindhoven - Arsenal
Bayern Münih - Bayer Leverkusen
Benfica - Barcelona

İlk maçlar 4-5 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart’ta oynanacak.

Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı: Bipolar olduğu iddia edilmişti!Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı: Bipolar olduğu iddia edilmişti!Medya
UEFA kura çekimi
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!