Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışmalar! Son 16 turu kura çekimi tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun dev takımları, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın formatı gereği grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar seri başı oldu. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa’nın seribaşı olarak yer aldığı kurada, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV ise diğer grupta yer aldı.

Kura çekimi sonrası oluşan son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Paris SG - Liverpool

Real Madrid - Atletico Madrid

Feyenoord - Inter

Dortmund - Lille

Club Brugge - Aston Villa

PSV Eindhoven - Arsenal

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

Benfica - Barcelona

İlk maçlar 4-5 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 11-12 Mart’ta oynanacak.