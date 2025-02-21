Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı: Bipolar olduğu iddia edilmişti!

Son dönemde eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı: Bipolar olduğu iddia edilmişti!
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 Akkaya, Efe Önbilgin'in kendisi hakkında yaptığı "bipolar hastası" açıklamalarına karşılık, 5 Aralık 2024'te aldığı sağlık kurulu raporunu paylaştı. Raporda, Akkaya'nın madde bağımlılığı tespit edilmediği ve ruh sağlığının yerinde olduğu vurgulandı.

Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'e şiddet uyguladığı iddiaları sonrasında, Akkaya 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet korumasına alınan Ayşe, ardından babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.

Öte yandan, Efe Önbilgin eski eşi hakkında bipolar hastalığına sahip olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuş, ayrıca uyuşturucu kullanımı hakkında tespit yapılması için de mahkemeye başvurmuştu. Bu sebeple, Deniz Akkaya hakkında bir vesayet davası açılmıştı. Mahkeme, Akkaya'nın sağlık durumu ile ilgili rapor aldırılmasına karar vermişti.

Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı: Bipolar olduğu iddia edilmişti! - Resim : 1

Davanın devam ettiği sırada Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya ödediği 4 bin TL'lik nafakanın kaldırılması talebiyle yeni bir dava açtı.

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