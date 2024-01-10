Almanya'da Genel Grev! Önce Çiftçiler Şimdi de Makinistler

ABD güdümünde Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayan ve Ukrayna'ya maddi destek veren Almanya'nın ekonomisi her geçen gün kan kaybediyor. Alman emekçi sınıfı ise ekonomi politikalarından rahatsız.

Almanya’da makinistler 3 ay içinde üçüncü kez greve gitti.



Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde grev kararı aldı.



12 Ocak saat 18.00'de sona ermesi beklenen grev nedeniyle birçok sefer iptal edildi. Grevden yüz binlerce kişinin etkilenmesi bekleniyor.



Almanya'da çiftçiler de devlet desteğinin kesilmesini protesto etmek için 8 Ocak'ta ülke genelinde yolları kapatmıştı. Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluşturmuştu.



ABD güdümünde Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayan ve Ukrayna'ya maddi destek veren Almanya'nın ekonomisi her geçen gün kan kaybediyor.



Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl maddi nedenlerden dolayı 5 buçuk milyon insanın parasızlıktan evlerini veya dairelerini yeterince ısıtamadığını açıkladı. Sayının bir yıl içinde ikiye katlanması ise dikkat çekti.



Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'nun Avrupa Birliği Mutluluk Endeksi göre Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke arasında en mutsuz ülkeler sıralamasında Almanya İkinci sırada geliyor.