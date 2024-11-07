Almanya'da hükümet krizi derinleşti! Siyasi kriz patlak verdi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da hükümet krizi derinleşti. "Trafik ışıkları" olarak bilinen koalisyon hükümetini oluşturan üç parti bir araya geldi. Başbakan Scholz, erken seçim önerisinde bulunan Hür Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

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Almanya'da hükümet krizi derinleşti! Siyasi kriz patlak verdi
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Almanya'da hükümet krizi derinleşiyor. ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazandığı gün, Almanya’da siyasi kriz patlak verdi. Bir süredir hükümet içinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından Başbakan Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

"Trafik ışıkları" olarak bilinen koalisyon hükümetini oluşturan üç parti, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir araya geldi. Maliye Bakanı Lindner görüşmede erken seçim önerisinde bulundu. Başbakan Scholz bunu reddetti. Ardından da Lindner'in görevine son verdi.

Özellikle Hür Demokrat Parti’nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Maliye Bakanı Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ekonominin canlandırılması için farklı ve birbirlerinden bağımsız olarak öneriler sundu. Partiler arasında eşgüdümlü yapılmayan bu öneriler, koalisyonda derin bir ayrışma olduğunu gösterdi.

Koalisyon ortakları, bütçe komisyonu toplanıp bütçeye son şeklini verene kadar kapatılması gereken milyarlarca avroluk açık ile ekonomik krizden çıkış için izlenecek yol konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Krizin derinleşmesiyle olası senaryolar da konuşulmaya başlandı. Almanya için AfD’nin önemi giderek artıyor.

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