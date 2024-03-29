Almanya'da kundaklanan binada anma töreni

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı için anma töreni düzenlendi.

Höhscheid semtinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı binanın önünde düzenlenen törene 1993'te Solingen'de evlerinin kundaklanması sonucu 5 aile ferdini kaybeden Kamil Genç de katıldı.

Kamil Genç, 1993'teki kundaklamada iki kızını ve iki kızkardeşini kaybetmişti.

BERLİN BÜYÜKELÇİSİNDEN KUNDAKLANAN EVE ZİYARET

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de kundaklanan evi ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla ve yaralananlarla görüştü. Şen, saldırının arka planının tüm detaylarıyla aydınlatılması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi.