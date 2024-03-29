Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Hastanenin başhekimi duyurdu

Geçtiğimiz hafta sonu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan açıklama geldi.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Hastanenin başhekimi duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar günü evinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi süren usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam paylaştı. Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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