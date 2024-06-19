Almanya'dan PKK itirafı! On binlerce PKK'lıya ev sahipliği yapıyor

PKK’nın en çok firar ettiği ülkelerden biri olan Almanya'dan itiraf gibi açıklama geldi. Alman makamları, ülkedeki PKK yanlılarının sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nca hazırlanan raporda "PKK, Almanya'yı bir dinlenme ve geri çekilme yeri olarak görüyor." denildi.

Almanya'dan PKK itirafı! On binlerce PKK'lıya ev sahipliği yapıyor
Editör: Haber Merkezi

Avrupa’da özellikle Hollanda, İsveç ve Almanya uzun yıllardır firar teröristlerin ve PKK yandaşlarının “güvenli limanı” olarak görülüyor.

Almanya’da, terör örgütü yanlılarının sayısı her geçen gün yükseliyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılı raporu, terör yanlılarına desteği açıkça ortaya koydu. Raporda, terör örgütü PKK üyelerinin sayısında artış görüldüğü aktarıldı.

Raporda, PKK, Almanya'da en geniş üyeye sahip ve "en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt" olarak kabul edildiği vurgulandı.

Raporu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, basın toplantısıyla açıkladı.

Haldenwang, terör örgütü PKK'yı uzun yıllardır gözlemlediklerini ve örgüt mensubu sayısında artış gördüklerini söyledi. Geçen yıl 14 bin 500 olan sayının, şu anda 15 bine ulaşmış durumda olduğunu ifade etti.

Haldenwang, toplantıda itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. "PKK, Almanya'yı bir dinlenme ve geri çekilme yeri olarak görüyor." diyen Alman yetkili, terör örgütünün her yıl takipçilerinden milyonlarca avro topladığına dikkati çekti.

Raporda, PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla 16 ila 17 milyon avro arasında para topladığı, paraların örgüt idaresinde ve Avrupa'da propaganda amaçlı kullanıldığına işaret edildi.

Rapor, PKK’nın, Almanya’da, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eleman yetiştirdiği gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda, 2013 Haziran ayından bu yana 300'den fazla kişinin Almanya'dan terör örgütü PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı ifade edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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