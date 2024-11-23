Amazondan yapay zekaya dev yatırım! 4 milyar dolar

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji devi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic’e 4 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Amazondan yapay zekaya dev yatırım! 4 milyar dolar
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Amazon’dan yapılan açıklamada Anthropic’le iş birliğinin derinleştirildiği ve şirkete 4 milyar dolar (138 milyar lira) daha yatırım yapılacağı duyuruldu. Bu hamleyle Amazon, yapay zeka sektöründe etkisini artırmayı ve teknolojik yeniliklerde lider pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Amazon'un yapay zeka teknolojilerine olan ilgisi, bulut bilişim platformu AWS üzerinden daha da artarken, Anthropic ile yapılan iş birliğinin, müşterilere daha akıllı ve güvenilir AI çözümleri sunacağı belirtiliyor. Şirket, bu yatırımla gelişmiş dil modelleri ve yapay zeka uygulamaları geliştirme sürecine hız kazandırmayı planlıyor.

Amazon, ilk kez Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic'e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

E-ticaret devi, mart ayında da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı.

Yeni finansmanla Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım tutarı 8 milyar dolara çıktı.

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