Tarih verildi: 500 TL'lik banknot geliyor!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 500 TL'lik banknotların basılacağı haberini verdi. Peki, bu yeni banknotlar ne zaman basılacak işte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Tarih verildi: 500 TL'lik banknot geliyor!
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Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından anlattı. Yeni banknotların çıkarılması gerektiği ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunan Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

 Babuşçu yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor" ifadelerini kullandı.

Tarih verildi: 500 TL'lik banknot geliyor! - Resim : 1

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