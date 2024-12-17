Apartmanın girişinde patlama! Komutan hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmanın girişinde patlama meydana eldi. Patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Apartmanın girişinde patlama! Komutan hayatını kaybetti
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmanın girişinde patlama meydana geldi. Olayla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verildi.

Patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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