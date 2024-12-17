O ülkede bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyinde olağanüstü hal ilan etti.

Sude İnak Sude İnak
O ülkede bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi!
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyinde 16 ve 17 Aralık tarihlerinde orta şiddetli ve şiddetli yağmur beklendiğini açıkladı. Ulusal Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan hava tahmin raporlarına dayanan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle belirtilen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Yağışların özellikle Tunus sınırındaki Ras Cedir bölgesinden Misrata'ya uzanan sahil şeridi, Sebha ve Ubari kentleri ile Cuffara ovasında sel ve su birikintilerine yol açabileceği uyarısı yapıldı. Halktan alçak bölgelerden uzak durmaları, trafikte hız sınırına dikkat etmeleri ve uçak seferlerine ilişkin duyuruları takip etmeleri istendi.

Libya, geçtiğimiz eylül ayında Daniel Fırtınası nedeniyle büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde ciddi yıkıma neden olmuş, Derne'de iki barajın çökmesi sonucu 4 bin 540 kişi yaşamını yitirmişti. Felakette 576'sı yabancı uyruklu olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Hükümetin yeni yağışlar karşısında erken tedbirler alarak olağanüstü hal ilan etmesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan kayıpların bir daha yaşanmaması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Libya’nın altyapı sorunları nedeniyle sel felaketlerine karşı son derece savunmasız olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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