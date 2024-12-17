Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Girit'in Gavda Adası açıklarında 14 Aralık'ta göçmenleri taşıyan botun batması sonucu can kaybı 7’ye çıktı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kaybolan göçmenlerin bulunması için arama kurtarma operasyonları sürüyor.

Sude İnak Sude İnak
Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp sayısının 30’un üzerinde olduğu tahmin edilen kazada yetkililer, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

Bölgede, Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir kurtarma gemisi, dört ticari gemi, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Super Puma helikopteri, İtalyan Donanması’na ait bir fırkateyn ve helikopter arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında, 14 Aralık’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken alabora olmuştu.

Kazada şu ana kadar 39 kişi kurtarılmıştı.

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