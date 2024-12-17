Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla’daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin kararıyla Antalya Medical Park Hastanesi’ne sevk edildi. Tayfur’un tedavisi devam ediyor.

Sude İnak Sude İnak
Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek
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Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, Muğla’daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin kararıyla Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

79 yaşındaki sanatçı, Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ambulansla ilçedeki bir hastaneye, ardından Muğla’daki özel bir sağlık kuruluşuna kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tayfur’un, 15 gün önce Antalya’da beyin damarına stent takıldığı ve kısa süre önce taburcu edildiği öğrenildi.

Daha önce böbrek nakli olan ve bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Antalya’da devam edecek tedavi süreci için sanatçının ailesi ve sevenleri umutlu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

ferdi tayfur
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