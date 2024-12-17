TikTok'tan yüksek mahkemeye başvuru!

Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesine başvurarak uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Sude İnak Sude İnak
TikTok'tan yüksek mahkemeye başvuru!
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TikTok ve ana şirketi ByteDance, ABD’deki yasaklama sürecini durdurmak için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Dilekçede, "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması talep edildi. Daha önce aynı talep Temyiz Mahkemesine sunulmuş ancak reddedilmişti.

TikTok, yasayı ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğü ilkesine ve açık internet politikasına aykırı bulurken, ABD yönetiminin ByteDance ile bağları koparması için tanıdığı sürenin teknik açıdan yetersiz olduğunu savundu. Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık’ta TikTok aleyhinde karar vererek, yasaklama sürecinin önünü açtı.

Öte yandan, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok’a yönelik yasağı durdurmaya açık olduğunu ifade ederek, “TikTok’a bir bakacağız. TikTok’a karşı içimde sıcak bir his var.” dedi.

Geçtiğimiz yıl kabul edilen yasa, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılmasını ya da yasaklanmasını öngörüyor. Biden yönetimi, ByteDance ile tüm bağların 19 Ocak 2025’e kadar koparılmasını şart koşmuştu. TikTok’un ise ABD’de yaklaşık 170 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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