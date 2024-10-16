Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı

Arap Birliği, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yayımlanan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi'ne düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in hava saldırılarında Nebatiye Belediye Başkanı ve insani yardım faaliyetlerini yürüten bazı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "acımasız senaryoyu" Lübnan'a taşımak için gelişigüzel hava saldırılarıyla sivilleri ve altyapıyı hedef aldığı aktarıldı.

Tel Aviv'in Avrupa'dan gelen eleştirilere karşı tahammülünün olmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sivillere yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmek üzere saldırılarına devam ettiği aktarılan açıklamada, Gazze'deki tehcir planları kapsamında insanların çadırlarda da bombalandığı aktarıldı.

Gazze'de hayallerin ötesine geçen suçların işlendiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun aynı suçların Lübnan'da da işlenmesine kayıtsız kalmasıyla bu suçlara ortak olacağına işaret edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarını bombaladığı belirtilmişti.

Açıklamada, belediye binalarına yönelik saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığı saldırıda belediye başkanının da öldüğünü duyurmuştu.

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