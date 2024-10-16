SGK uzmanından emeklileri üzecek açıklama

2025 yılı için geri sayım başlarken milyonlarca emeklinin gündeminde maaşlara yapılacak zam var. 2024 yılı emekli yılı denilse bile umduklarını bulamadılar. Enflasyon altında ezilen emekli, maaş zammı için 2025 yılını bekliyor. Peki 2025 yılında emeklilere ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİYE ZAM DEĞİL ENFLASYON FARKI VERİLECEK

"Memur ve tüm emeklile­re 2025’de bir zam ya­pılmayacak, sadece enflasyon farkı verilecek. Zam farklı, enflasyon farklı kavramlar­dır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşı­sında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağla­mak için yapılır." diyen SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında enflasyon zammını yüzde kaç olacağını açıkladı.

EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

"Memur ve emekliler için biz sadece 2024 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflas­yonlarını biliyo­ruz, Ekim, Kasım, Aralık ayı enflas­yonlarını henüz bilmiyoruz ancak Merkez Bankası'­nın yıl sonu hedef­lediği yüzde 41.5- yüzde 45 arası enflasyon oranlarına denk gelecek aylık enflasyonların açıklanacağını biliyoruz.

Buradan yola çıka­rak 2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da me­murlarda yüzde 10- yüzde 11 arası, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ise ortalama yüzde 15- yüzde 16 arasın­da çıkacağını tahmin ediyo­ruz. Bu durumda da memur­lara yüzde 10-11, memur emeklile­rine yüzde 10-11, SSK, BAĞ-KUR ve Banka Sandığı emeklilerine de yüzde 15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapı­lacağını söyleyebiliriz." dedi.

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ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Emeklilere oransal yapıla­cak artışın çokta bir önemi olmadığına dikkat çeken Erdursun, emekli aylıkları çok dü­şük olduğu için bu aylıklarda bir güncelleme olmaz ise oran­sal artış sonrası emekli aylık­larının alım gücü düşmeye de­vam edeceğini belirtti.

Erdursun "Emekli aylıklarına güncelleme yapılmalı üstüne enflasyon farkı verilmeli" diye ifade etti.