SGK uzmanından emeklileri üzecek açıklama
2025 yılında emekli maaşlarının değişmesi için geri sayım başladı. Emekli 2024 yılını zorda olsa bitirecek. Uzman isim 'Memur ve tüm emeklilere 2025’de bir zam yapılmayacak' dedi.
2025 yılı için geri sayım başlarken milyonlarca emeklinin gündeminde maaşlara yapılacak zam var. 2024 yılı emekli yılı denilse bile umduklarını bulamadılar. Enflasyon altında ezilen emekli, maaş zammı için 2025 yılını bekliyor. Peki 2025 yılında emeklilere ne kadar zam yapılacak?
EMEKLİYE ZAM DEĞİL ENFLASYON FARKI VERİLECEK
"Memur ve tüm emeklilere 2025’de bir zam yapılmayacak, sadece enflasyon farkı verilecek. Zam farklı, enflasyon farklı kavramlardır. Zam kavramı bir mal ve üründen daha fazla alınması için gelire eklenir. Enflasyon farkı ise fiyat artışları karşısında değer kaybeden gelirin eski haline gelmesini sağlamak için yapılır." diyen SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında enflasyon zammını yüzde kaç olacağını açıkladı.
EMEKLİYE ENFLASYON FARKI
"Memur ve emekliler için biz sadece 2024 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyonlarını biliyoruz, Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyonlarını henüz bilmiyoruz ancak Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflediği yüzde 41.5- yüzde 45 arası enflasyon oranlarına denk gelecek aylık enflasyonların açıklanacağını biliyoruz.
Buradan yola çıkarak 2024 yılı ikinci altı aylık enflasyon farklarının da memurlarda yüzde 10- yüzde 11 arası, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ise ortalama yüzde 15- yüzde 16 arasında çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda da memurlara yüzde 10-11, memur emeklilerine yüzde 10-11, SSK, BAĞ-KUR ve Banka Sandığı emeklilerine de yüzde 15-16 oranında enflasyon farkı (halk dilinde zam) yapılacağını söyleyebiliriz." dedi.
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ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Emeklilere oransal yapılacak artışın çokta bir önemi olmadığına dikkat çeken Erdursun, emekli aylıkları çok düşük olduğu için bu aylıklarda bir güncelleme olmaz ise oransal artış sonrası emekli aylıklarının alım gücü düşmeye devam edeceğini belirtti.
Erdursun "Emekli aylıklarına güncelleme yapılmalı üstüne enflasyon farkı verilmeli" diye ifade etti.