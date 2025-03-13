Arjantin’de kemer sıkma protestoları: Buenos Aires’te çatışma çıktı

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de hükümetin bütçe kesintisi ve kemer sıkma politikalarına yönelik tepkiler büyüyor. Başkent Buenos Aires’te gerçekleştirilen protestoya işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve futbol takımı taraftarları da destek verdi.

Göstericiler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek amacıyla meydanlarda toplanırken, bazı grupların taş, havai fişek ve ses bombaları atmasıyla gerginlik tırmandı. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

Buenos Aires’teki Kongre Meydanı'nda çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı, 103 kişi gözaltına alındı. Çatışmalar sırasında foto muhabiri Pablo Grillo, başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Grillo'nun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Göstericiler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Özellikle emekli aylıkları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep eden protestocular, hükümetin sosyal haklara yönelik kesintilerine karşı ses yükseltti.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich , kamu mallarına zarar veren eylemcilere karşı sert önlemler alacaklarını belirterek, benzer olayların tekrarlanmaması için güvenlik güçlerinin tavizsiz hareket edeceğini söyledi.